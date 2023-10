Nella sua attesa ospitata al 'Festival dello Sport' di Trento, Beppe Marotta ha regalato tanti spunti interessanti. Raccontando anche un curioso retroscena riferito al momento in cui fu contattato per la prima volta dall'Inter per parlargli dell'incarico di nuovo ad del club: "Non dimenticherò mai quell'evento - il ricordo del dirigente varesino -. Nello sport si vive di cicli, quando se ne chiude uno è qualcosa di fisiologico. Chiusa l'esperienza con la Juventus, la mattina successiva ho ricevuto un messaggio di Steven Zhang.

Immaginavo fosse uno scherzo perché non avevo il suo numero, poi chiamai in causa Urbano Cairo vista la loro amicizia chiedendogli lumi. Dopo che mi ha confermato, si è creato un approccio che ha portato alla creazione del rapporto che mi ha dato la possibilità di tornare immediatamente in campo. E' quell'adrenalina che ha ognuno di noi".