Nella 'Trophy Room' dell'Inter HQ di Viale della Liberazione, a Milano, al presidente Giuseppe Marotta è stato assegnato il riconoscimento "Manager of the Year", consegnato dal numero uno dell’ASD Scopigno Cup, Fabrizio Formichetti. Lautaro Martinez, capitano dei nerazzurri, invece, è stato insignito del premio di "Miglior Giocatore della Serie A" per la stagione 2023/24.

I due riconoscimenti si aggiungono a quello ricevuto nel mese di ottobre dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che in occasione dell’evento avvenuto a Roma, nel Salone d'Onore del CONI, aveva ritirato il premio "Manlio Scopigno" come "Miglior allenatore della Serie A" per la passata annata chiusa trionfalmente con la vittoria del 20esimo scudetto.

