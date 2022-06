Romelu Lukaku all'Inter, il ritorno è sempre più vicino. La conferma arriva anche dall’avvocato del giocatore, Sébastien Ledure, che ha parlato in esclusiva a Sportitalia: "Ancora un po’ di tempo per la conferma ufficiale". Insomma, il secondo atto del centravanti belga alla corte nerazzurra è pronto per essere compiuto. Gli ultimi assetti della trattativa sono ancora da sistemare, poi Lukaku sarà ufficialmente a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione.