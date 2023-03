Lautaro Martinez è il protagonista della nuova puntata del format 'Footsteps' di Inter Media House per la piattaforma Recast. L'attaccante argentino racconta di sé e del suo amore per il calcio, fino al suo presente in nerazzurro: "L’Inter mi ha dato tanto amore fin dal primo giorno: sono arrivato in una grande squadra, con una società e dei giocatori importanti. I tifosi, poi, me l’hanno fatto sentire fin dal primo giorno, è bellissimo. Mi hanno sempre rispettato e io ho sempre cercato di ripagarli dando tutto in campo. Il momento più emozionante per me? L'esordio in Nazionale: mi è stata data quest'opportunità in un periodo dove c'erano tanti ottimo giocatori, questa cosa mi rimarrà per tutta la vita".