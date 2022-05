"No, no, non ero diffidato. Ma lo sapevo, ne ho saltata una da poco. Siamo stati a recuperare dopo i due gol subiti e nel secondo tempo abbiamo giocato con l'intensità con la quale sappiamo giocare". Queste le dichiarazioni di Lautaro Martinez a DAZN dopo Inter-Empoli 4-2. "Quale il gol più difficile tra i due? Sicuramente il primo: ho indirizzato la palla sul secondo palo perché ho visto che il portiere aveva due persone davanti. Per noi oggi era una partita importante, ma lo diciamo ormai da diverse settimane. Siamo lì, in lotta per un altro titolo e dobbiamo fare di tutto per vincere - spiega l'argentino, autore oggi di una doppietta -. Il Milan ha una partita in meno, ma noi dobbiamo continuare così. Il modo di vivere la partita di Inzaghi? Ci dà tanto, lui sta sempre sul pezzo anche in allenamento. Stiamo facendo un grande lavoro. Abbiamo perso dei punti importanti, ma ora bisogna pensare a vincere le ultime gare e poi aspettare di vedere cosa fanno i nostri avversari".