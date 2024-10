Intervenuto ai microfoni di Ouest-France, l'ex centrocampista dell'Inter Yann M’Vila ha raccontato, a cuore aperto, di aver sofferto di depressione e attacchi d'ansia: "Non dirò che il denaro non porti la felicità perché contribuisce ad essa e rende le cose più facili. A quel tempo ricevevo 500.000 euro netti al mese. In due mesi ne avevo un milione. Ma ero nella mia stanza depresso. Avevo questi soldi sulla carta, ma non mi sono serviti a niente. Quando ti prende, ti prende. Non potevo più salire su un aereo. Ho fatto yoga, ho preso pillole. La sera il medico mi ha fatto un’iniezione per farmi calmare e addormentarmi. È successo un po’ anche a Saint-Étienne".

Poi, racconta, durante una partita contro il Metz... "Abbiamo perso 3-0 lì (17 gennaio 2018) e mi sono davvero divertito. È stato allora che mi sono detto: in realtà sono capace. Non c’è più bisogno di avere paura e ho potuto continuare" ha chiosato.