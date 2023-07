Dopo tanto parlare, ecco che un affare, anche se in uscita, in casa Inter si concretizza. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma è tutto fatto per Ionut Radu al Bournemouth. FcInterNews.it ne ha parlato con l’agente del portiere, Oscar Damiani.

È tutto fatto per Radu al Bournemouth, conferma?

“Sì, siamo tutti contenti, sia noi, sia il calciatore che l’Inter”.

Prestito con diritto di riscatto (a 8 milioni): la formula vi soddisfa?

“È quello che ci eravamo prefissi, insieme alla società nerazzurra”.

C’erano altri club che seguivano il portiere?

“Questo ora non è più importante. Radu è nel torneo più importante del mondo, speriamo faccia bene e che giochi e pari tanto”.



