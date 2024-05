Ottenuta la promozione in Serie A, i tifosi del Como ora sognano grandi giocatori per il prossimo campionato, contando sulle ambizioni della proprietà. Dagli studi di Sky Sport, Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, spiega quali sono le intenzioni del club per il ritorno nella massima serie: "Dobbiamo lavorare e fare una squadra forte, vogliamo rimanere in Serie A. Io voglio vincere, non siamo qua per giocare per non vincere. Dopo vedremo dove arriveremo a fine campionato. La qualità tecnica sarà ancora più alta, dovremmo difendere meglio e gestire meglio la palla, servirà crescere per capire anche cosa vogliamo fare in futuro. Servirà personalità per affrontare a viso aperto chiunque; e affrontare allenatori fortissimi sarà per me un test molto importante