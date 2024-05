Luca Toni, ex attaccante campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in vista della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus di domani: "Quando ci sono le finali può succedere di tutto. L'Atalanta arriva da uno stato di forma eccezionale, la Juventus da una brutta partita con la Salernitana, ma penso verrà fuori l'orgoglio della Juve e sarà una partita molto combattuta".

Che spiegazione si è dato al girone di ritorno della Juventus?

"Secondo me la Juve era partita forte, sopra le aspettative, perché non è al livello dell'Inter come rosa. Per la stagione della Juventus penso sia importante la finale di domani. Dovesse portare a casa la coppa, in aggiunta alla qualificazione in Champions, penso che la stagione di Allegri non sarebbe negativa".

Allegri resterà o no?

"Penso di no. Ci sono troppi rumors e si è rotto qualcosa. Quando c'è qualcosa che non va si dà sempre la colpa a lui ultimamente".

Porterebbe Scamacca all'Europeo?

"Penso che stia bene e sia in forma. Ha fatto partite importanti ed è uno degli attaccanti più forti. Ma bisogna chiederlo a Spalletti".