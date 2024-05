Domenica sera, nella serata dell'incoronazione dell'Inter come campione d'Italia, Simone Inzaghi rispolvererà la squadra titolare per affrontare la Lazio, in un San Siro pieno di entusiasmo per l'ultima partita in casa della squadra che verr ricordata per sempre per aver vinto lo scudetto della seconda stella. Stando a quanto riportato da Sky Sport, a differenza del turnover visto con Frosinone e Sassuolo, in campo dovrebbero rivedersi tutti i big, anche se si capiranno meglio le scelte del tecnico piacentino nei prossimi giorni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!