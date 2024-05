Svolta per il mercato italiano: da oggi si potranno tesserare due nuovi extracomunitari senza l'obbligo di doverne cedere un altro.

La Gazzetta dello Sport spiega cosa cambia rispetto al recente passato. Fino a oggi, infatti, ai club di Serie A era consentito tesserare due extracomunitari a stagione, ma per uno dei due era necessaria la sostituzione con un extracomunitario già acquistato. Nel dettaglio, le squadre con più di due extracomunitari tesserati a titolo definitivo alla fine di un'annata sportiva possono prenderne nell'arco della stagione successiva un massimo di altri due provenienti dall'estero (si possono invece acquistare un numero illimitato di extra-Ue che arrivino da altre squadre italiane) a patto che: uno rispetti alcuni criteri legati alle presenze in nazionale; l'altro sia tesserato al posto di un altro extracomunitario in uscita (ovvero ceduto all'estero, svincolato o che abbia acquisito passaporto comunitario nei primi mesi dell'anno considerato).

Ora cambia tutto e questo non può che far piacere a presidenti e direttori sportivi.