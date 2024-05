Tutto pronto per l'offerta per Albert Gudmundsson. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter prepara l'assalto all'islandese: mossa sbloccata dall'imminente ufficialità dell'accordo con Pimco.

La formula ricalca quella utilizzata con il Sassuolo per Frattesi, ovvero un prestito oneroso con obbligo di riscatto. E nell'affare potrebbe entrare più di un giovane in orbita nerazzurra. Un vantaggio per entrambi i club considerando che i conti per il 2024 sono già sistemati.

Per ridurre l'esborso economico (30-35 milioni la richiesta genoana) inoltre ci sono diversi profili che potrebbero ingolosire i rossoblu: da Zanotti (in prestito al San Gallo in Svizzera) a Satriano (in prestito in Ligue 1 nel Brest). L'esterno dell'Under-21 ha una valutazione di 3-4 milioni, mentre l'uruguaiano di circa 7. Il tutto senza dimenticare un altro gioiellino come Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 attualmente in forza allo Spezia in Serie B.

Restano, per l'attacco, i nodi Arnautovic e Correa: secondo la rosea, per l'austriaco si confida in qualche offerta dall'Arabia o dagli Stati Uniti, mentre per l'argentino la pista che porta al Como neo promosso non trova conferme.