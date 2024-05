All'indomani della nota ufficiale pubblicata dalla Lega Serie A, in cui si precisava che non ci sono state censure all'intervista di Paolo Maldini a Radio TV Serie A né pressioni per non mandarla in onda, Alessandro Alciato, il giornalista che ha realizzato la chiacchierata con l'ex dirigente del Milan, ha chiarito la sua posizione sulla vicenda: "Quindi: mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter?", la prima domanda retorica di Alciato contenuta in un post su X.

E ancora: "Mi sono solo immaginato l’oscuramento dell’intervista su YouTube durato quasi 24 ore? Mi sono solo immaginato che l’intervista sia ricomparsa sul canale YouTube solo dopo una telefonata di fuoco di Paolo Maldini in Lega (Lega che aveva precedentemente ricevuto qualche telefonata dal Milan)? Mi sono solo immaginato la richiesta di ‘attenersi alle decisioni assunte’ ? La risposta è: no (...). Questo è stato l’ultimo messaggio relativo alla vicenda - che neanche avrei scritto in condizioni normali - ma si è reso necessario per non passare per ciò che non sono. Nel caso specifico: un bugiardo".

