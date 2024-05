Tra le pretendenti per Albert Gudmundsson c'è ancora la Juventus. Un interesse che ha radici profonde, secondo Tuttosport, visto che già lo scorso dicembre i bianconeri seguivano il giocatore del Genoa.

I rapporti tra Genoa e Juventus sono buoni, come testimoniano le tante operazioni di questi anni. Anche Inter e Roma hanno visionato in questi mesi il ragazzo, ma senza affondare, mentre il Tottenham è andato ben oltre un sondaggio. Così come il Napoli del nuovo ds Manna, proveniente proprio dalla Juventus. Giuntoli, secondo il quotidiano, avrebbe impostato dialoghi proficui con l'entourage del ragazzo per un quadriennale.