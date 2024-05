Si sta completando il quadro delle partecipanti al Mundial de Clubes 2025 negli Stati Uniti: nella notte italiana, è arrivata infatti l'ufficialità della qualificazione del River Plate, che grazie al successo in Copa Libertadores per 2-0 contro il Club Libertad frutto della doppietta di Miguel Borja si è garantito il quarto posto garantito per la CONMEBOL. Anche l'ex Primavera Inter Facundo Colidio, quindi, potrà prendere parte alla competizione.

Con l'arrivo dei Millonarios, il numero delle aventi diritto alla partecipazione è salito a 27: rimangono cinque posti ancora da assegnare, di cui due per il Sud America, uno per la CONCACAF nordamericana e quello spettante alla vincente della Asian Champions League (Al-Ain o Yokohama Marinos), più quello per gli Stati Uniti in qualità di Paese ospitante.