Nicolò Zaniolo salterà il secondo Europeo di fila per infortunio. Dopo il forfait del 2021, l'edizione in cui gli azzurri trionfarono a Wembley battendo ai rigori i padroni di casa dell'Inghilterra, il trequartista dell'Aston Villa non farà parte del gruppo di Luciano Spalletti che volerà in Germania tra meno di un mese per via di una microfrattura al piede accusata nel secondo tempo della sfida col LIierpool. "Non vedo l’ora di tornare in campo più forte di prima! Purtroppo dovrò rinunciare al sogno di rappresentare la mia Nazione in una grande competizione. Ma verrà quel giorno, ne sono certo e sarà bellissimo! Forza Azzurri!", ha scritto l'ex giocatore dell'Inter su Instagram.