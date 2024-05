All'uscita dalla sede del CONI, a Roma, dove è andata in scena l'assemblea di Lega Serie A, a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, Beppe Marotta è stato assalito dai cronisti presenti: "E' stato un incontro positivo. Fiducia a Casini? Non l'abbiamo mai messo in discussione. Authority? Sì è parlato di tutto", ha spiegato l'ad interista. Prima di rispondere alla richiesta di un tifoso di tornare alla Juve: "Eh...", ha detto il dirigente varesino. Che, poi, ha tirato dritto salendo in macchina di fronte alla domanda di mercato, nello specifico sul presunto interesse del club milanese per Adrien Rabiot a parametro zero. Di seguito il video girato dall'inviato di Calciomercato.it:

