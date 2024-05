Federico Dimarco può avere tracciato un solco: l'Inter del domani potrebbe essere sempre più all'insegna dei talenti cresciuti nelle squadre giovanili nerazzurre, attraverso un percorso graduale ma inesorabile. Anche perché diversi sono i giocatori usciti dalla cantera interista che si stanno mettendo in luce in questa stagione, come sottolineato anche da Dario Baccin che a Sky Sport ha rivelato come anche il presidente Steven Zhang sia particolarmente attento alla questione: "Satriano, Zanotti, i fratelli Esposito, Stankovic, l’altro fratello Carboni… Sono tanti i giocatori che stanno facendo un percorso importante che seguiamo. Anche Zhang è sempre molto attento e partecipe a questi aspetti, l’obiettivo è quello di avere quanti più giocatori possibili che crescono all’interno della nostra squadra. Non è semplice ma sono convinto che con tempo, lavoro e buona volontà si possono dare opportunità importanti a questi ragazzi molto, molto bravi".