Milan Skriniar ha fatto davvero molta fatica a insediarsi nelle gerarchie di Luis Enrique nel PSG. E non è assolutamente utopistica una sua partenza in estate, evidenzia L'Equipe, che motiva questa possibile mossa dirigenziale con uno scarso stile di gioco dello slovacco, soprattutto nella costruzione dal basso. Per optare alla cessione ci sarà comunque da convincere il giocatore che, fa sapere l'entourage, vuole restare a Parigi.