Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore di Juventus e Atalanta a lungo nei pensieri, o semplicemente nelle orbite, di mercato anche dell'Inter, Merih Demiral si dice tutt'altro che pentito della scelta di carriera fatta quest'estate che lo ha portato in Arabia, ma non chiude ad un ritorno in Italia.

Tornando al futuro e a un suo possibile bis alla Juve?

"Nel calcio mai dire mai: in Arabia sono felice e ho trovato un calcio in espansione e persone che mi trattano molto bene, ma in Italia tornerei sempre volentieri. Se sono rimasto 5 anni in Italia e due a Torino è anche merito di Paratici e Cristiano Ronaldo…".

E con Gasperini si è chiarito dopo il divorzio estivo?

"Io non l’ho salutato quando sono andato via da Bergamo e lui non mi ha più cercato. Gasperini come allenatore non si discute, parlano i risultati per lui. Però a me non piace il suo modo di trattare i giocatori. Umanamente preferisco De Zerbi, Sarri e Pirlo: con loro andrei anche a cena, con Gasperini no".

A quali ex compagni consiglierebbe una esperienza in Arabia?

"Praticamente a tutti. Qui ho trovato un calcio in grande crescita e sono convinto che presto il livello sarà vicino a quello europeo. In estate arriveranno altri campioni".