Diventa sempre più chiaro il quadro delle formazioni qualificate alla prossima Champions League. Il nuovo format prevede 36 squadre e non più 32, tutte in un girone unico. Le fasce restano quattro, ognuna però con nove squadre all'interno. Ogni club affronterà otto avversarie, due per fascia e le fasce sono determinate dal ranking Uefa.

Questa, ad oggi, la suddivisione considerando le formazioni che già hanno acquisito il diritto a partecipare al torneo:

FASCIA 1: Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona,

FASCIA 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Juventus, Atalanta, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar Donetsk, Milan.

FASCIA 3: Feyenoord, Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Slavia Praga, Copenaghen, Lille, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv, Celtic.

FASCIA 4: Galatasaray, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Aek Atene.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!