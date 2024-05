L'operazione di cui va più fiero? Per Dario Baccin non è ancora arrivata. O meglio, è quella che arriverà. Non si pone limiti di sorta il braccio destro di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport delinea anche quello che per lui rappresenta il colpo ideale: "Quella per cui vado fiero è la prossima che andremo a fare. Per quanto riguarda un sogno, personalmente se penso ad un’operazione penso ad un’operazione in cui andrò a prendere un nuovo Javier Zanetti. Ovvero un giocatore in Italia piuttosto che all’estero che possa vestire la nostra maglia da quando ha 17 anni fino a fine carriera con un percorso importante come quello di Javier".