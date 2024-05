La Juventus è ben lontana dall'essere la Juve che conosciamo. Avranno un futuro ma questa non è la Juve" è il commento severo di Antonio Paganin espresso a TMW Radio, dove è stato chiamato a commentare la stagione della squadra di Max Allegri, oggi impegnata in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. "Analizziamo i singoli, fai fatica a confrontarli con quelli di Inter e Milan. Non ha l'impressione di una squadra che ti travolge".

"È normale che una squadra che ha tirato tanto e sa di essere inferiore all'Inter perde un po' di motivazione. Poi sapeva che l'obiettivo principale era la zona Champions. Con la rosa, che non è altamente competitiva, stava facendo un campionato molto competitivo. Alla fine l'obiettivo lo ha centrato, non si poteva andare troppo oltre perché ci sono limiti oggettivi".