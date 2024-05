È il capitolo rinnovi l'argomento più discusso dalle cronache che riguardano l'Inter. Un capitolo che si fa ulteriormente interessante ma anche delicato considerati i giocatori in considerazione. Oltre all'allenatore nerazzurro Inzaghi, a rinnovare dovranno essere, in cima alle priorità, il capitano Lautaro Martinez e il vice-capitano Nicolò Barella, che rispetto al compagno sembra ad un discorso un attimo più avanzato. I prolungamenti dei due calciatori sopraccitati però sono certezza, ne è sicura la dirigenza di Viale della Liberazione che attraverso le parole di Dario Baccin torna a sottolineare un concetto: la domanda non è "se rinnoveranno, ma quando" come si può evincere dalla serenità espressa dal vice-direttore sportivo. "L'estate dei rinnovi di Barella, Inzaghi e Lautaro? Sì, stiamo lavorando in modo tale che ci sia la volontà reciproca di andare avanti insieme. E c’è. Ci sono dei numeri da sistemare ma quando si parte da rapporti così solidi e le volontà comuni, problemi non ce ne saranno. Ovviamente per ognuno c’è un tempo prestabilito ma credo che possiamo andare avanti con tutti in maniera da farci tutti contenti".