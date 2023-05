Prima della conferenza stampa di vigilia, Simone Inzaghi parla a SkySport.

Non è un derby normale e non è una partita di Champions League normale...

"Sappiamo tutti che domani non è un derby, ma il derby. Sappiamo cosa rappresenta per tutti, la posta in palio è altissima e cercheremo di fare un grandissimo derby".

Si parla ultimamente di fallimento e di sport: per chi perde, diventa un fallimento?

"Assolutamente no, ma non ci nascondiamo e sappiamo cosa vorrebbe dire andare avanti. Il nostro focus è sulla partita di domani, quando dovremo usare cuore e testa. Sul cuore non ho alcun dubbio, sulla testa dovremo essere bravi ad utilizzarla nel migliore dei modi perché dovremo essere pronti a contrastare gli imprevisti che ci saranno e ricordare che è una sfida che si decide su 180 minuti".

Cosa cambia con o senza Leao?

"Sulle scelte che dovrò fare sono tranquillo e sereno: valuterò visti gli impegni ravvicinati e gli ultimi allenamenti aiutano in tal senso. Conosciamo poi tutti il valore di Leao, ma la sua presenza o meno non stravolgerà il nostro piano partita".

Gli ultimi derby potranno darvi delle indicazioni?

"Abbiamo fatto sette derby di recente. Abbiamo vinto e perso. Ci possono dare spunti importanti ma sappiamo che ogni partita è a sé. Servirà tutti assieme grande corsa e sacrificio".

Ci sono tante scelte da poter fare come formazione.

"Sulle corsie con l'infortunio di Gosens, che non sappiamo se domani ci sarà o no, abbiamo rotazioni un po' limitate. In difesa non abbiamo Skriniar. Speriamo di avere D'Ambrosio che permette di avere rotazioni perché può fare tanti ruoli. A centrocampo e in attacco ci siamo".