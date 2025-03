Intercettato da DAZN dopo il triplice fischio di San Siro, Simone Inzaghi commenta a caldo l'importantissima vittoria in rimonta della sua Inter contro il Monza che proietta i nerazzurri verso il ritorno dell'ottavo di finale di Champions League contro il Feyenoord: "Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti alla squadra - esordisce il tecnico nerazzurro -. Sul primo gol preso potevamo fare meglio, il secondo è stata una grande giocata ma siamo stati lucidi e abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo: abbiamo fatto 31 tiri, la vittoria è meritata. Onore anche al Monza, ha fatto una grande gara. Tutte le gare nascondono insidie, andiamo avanti partita dopo partita".

Zielinski la notizia negativa, ma ha ritrovato Calhanoglu.

"Calha sappiamo cosa rappresenta per noi. Si è dovuto fermare due o tre volte e la condizione ne ha risentito, oggi ha fatto una grande gara come tutti, come anche chi è subentrato. Abbiamo vinto una partita importantissima".

Il segno 'tre' in conferenza a Rotterdam era una profezia per i gol di oggi?

"No, mi era stato chiesto dei due obiettivi e ho detto tre ma avrei dovuto correggermi subito e dire quattro, perché tra tre mesi e mezzo avremo anche il Mondiale per Club. Noi sappiamo qual è il nostro pensiero: vogliamo competere e dare tutto per la maglia e per i tifosi, che ci hanno sostenuto anche quando eravamo sotto".

Come sta Zielinski? Quali saranno i prossimi rientri?

"Piotr ha avuto qualcosina al polpaccio che sarà da valutare, le sensazioni purtroppo non erano buone. Zalewski e Dimarco martedì no sicuramente, vedremo per domenica. È un momento così, ma andiamo avanti con fiducia".

Dal 1919/20 in poi ha la media vittorie più alta all'Inter. Nella storia si entra così?

"Ho avuto la fortuna di arrivare in questo grande club, ho un gruppo di giocatori meravigliosi e io e il mio staff cerchiamo sempre di dare tutto quello che abbiamo. Vogliamo fare così anche per i prossimi impegni, non dobbiamo guardare quello che è stato ma già al Feyenoord".

