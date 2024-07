Poco più di un'ora sugli 80 di gioco (due tempi da 40') per Mehdi Taremi, autore di una doppietta e di un assist all'esordio con la maglia dell'Inter, vittoriosa in rimonta nel primo test match della pre-season contro il Lugano. Simone Inzaghi ha richiamato in panchina l'iraniano dopo 64', al pari di Henrikh Mkhitaryan. Da segnalare anche l'esordio di Luka Topalovic, l'altro nuovo acquisto in campo oggi alla Pinetina. Di seguito il tabellino del match:

RETI: 5' Correa (I), 19' rig. Przybylko (L), 25' Przybylko (L), 53' rig. Taremi (I), 60' Taremi (I).

INTER (3-5-2): 13 Martinez (21 Di Gennaro 61'); 31 Bisseck (57 Quieto 61' (61 Re Cecconi 75')), 58 Stante (55 Motta 54'), 47 Fontanarosa (51 Alexiou 61'); 54 Kamate (50 Aidoo 54'), 42 Agoumé (62 Bovo 72'), 22 Mkhitaryan (60 Zarate 64'), 52 Berenbruch (59 Topalovic 61'), 30 Carlos Augusto (53 Cocchi 69'); 99 Taremi (24 Salcedo 64'), 11 Correa (56 Owusu 64'). A disposizione: 97 Radu. Allenatore: Simone Inzaghi.

LUGANO (4-3-3): 58 Osigwe (15 Pseftis 51'); 46 Zanotti (2 Guillard-Brault 46'), 6 Papadopoulos (20 Doumbia 58'), 5 Hajdari (22 El Wafi 58'), 26 Marques (23 Valenzuela 58'); 7 Macek (25 Bislimi 58'), 8 Grgic (28 Ryter 41'), 27 Dos Santos (29 Belhadj 58'); 34 Babic (10 Bottani 58'), 93 Przybylko (31 Aliseda 58'), 18 Mahou (21 Cimignani). Allenatore: Mattia Croci-Torti.

