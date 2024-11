In vista del quinto euromatch della stagione in corso di Champions League, turno durante il quale l'Inter dovrà vedersela con il Lipsia, il club nerazzurro rende noti gli orari ufficiali delle attività della viglia di Inter-Lipsia. Di seguito il programma per la giornata di lunedì 25 novembre 2024:

11:30 CET - Allenamento FC Internazionale Milano (15' aperti ai media) | Stadio San Siro, Milano

12:15 CET - Allenamento Lipsia | RB Leipzig Trainingszentrum, Lipsia

14:00 CET - Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | Stadio San Siro, Milano

18:45 CET - Conferenza Stampa ufficiale Lipsia | Stadio San Siro, Milano.

