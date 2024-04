L'Inter torna in campo dopo la sosta per le nazionali e lo fa davanti ai suoi tifosi per sfidare l'Empoli, ospite questa sera in un San Siro che viaggia di nuovo verso l'ennesimo sold-out della stagione. Lo conferma il club nerazzurro, informando anche che sono rimasti a disposizione solo alcuni tagliandi, acquistabili online.

Visto il calcio d'inizio fissato alle 20.45, l'Inter ricorda a tutti i tifosi che sarà importante recarsi al Meazza a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 18:45.

