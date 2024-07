"Ad agosto ospiteremo i campioni italiani dell'Inter a Stamford Bridge". Così il Chelsea sul proprio profilo X conferma l'amichevole pre-campionato già annunciata dal club nerazzurro in mattinata. L'appuntamento è per l'11 agosto, con kick-off previsto per le 16 italiane. "Seguiranno i dettagli sulla vendita dei biglietti per la partita", informa la società londinese.

‼️ JUST IN: We’ll be hosting Italian champions @Inter at the Bridge in August.



