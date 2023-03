"Correva il minuto 96 quando il mio corpo si trasformò in una statua di sale". Molti tifosi nerazzurri, al pari di Gianfelice Giacchetti, si saranno trasformati in una statua di sale nel finale di Porto-Inter, con la squadra nerazzurra che è riuscita con determinazione e una grande dose di fortuna a mantenere inviolata la porta di Onana e a difendere l'1-0 dell'andata. Il figlio di Giacinto, leggenda nerazzurra, sui social ha lanciato una provocazione in difesa di Simone Inzaghi: "Quelli che domenica supplicavano A.C. di tornare, avranno avuto la faccia tosta di festeggiare?".