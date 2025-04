L'Olympique Marsiglia crolla in casa del Monaco, perdendo per 3-0 quello che era una sorta di spareggio per la Champions League, e il clima intorno alla squadra di Roberto De Zerbi si fa sempre più pesante. Sul banco degli imputati c'è in particolare Luis Henrique, l'attaccante brasiliano inseguito dall'Inter, protagonista di una prova sconcertante con tanto di gol clamorosamente sbagliato a porta praticamente sguarnita e più in generale di una prova alquanto incolore, per non dire irritante. Impietosi, logicamente, i commenti della stampa transalpina sul suo recente rendimento.

Se per il quotidiano L'Equipe, l'ex Botafogo è l'emblema dell'impotenza difensiva della compagine marsigliese, "approssimativo nella propria metà campo e goffo nella fase offensiva", il portale Le Phocéeen ci va ancora più pesante: "Irriconoscibile per diverse settimane, ​​il brasiliano ha accumulato errori difensivi e ha perso ogni influenza offensiva. La sua mancanza di impegno solleva interrogativi in ​​un momento in cui la squadra ha molto in gioco nella corsa all'Europa. Schierato nel ruolo di quinto a destra, Luis Henrique è spesso in ritardo quando c'è da rientrare in difesa, spesso mal posizionato, e sembra perdere i suoi duelli con preoccupante facilità. In molti dei gol subiti di recente è stata sottolineata la sua mancanza negli anticipi e nell'aggressività. Certo, non è l'unico colpevole delle difficoltà della difesa del Marsiglia, ma il suo contributo difensivo, che avrebbe dovuto migliorare in questo sistema, è regredito. E questo non è un dettaglio. Se l'OM vorrà ristrutturare in modo intelligente la sua squadra quest'estate, dovrà prendere una decisione e probabilmente accettare un trasferimento all'estero in cambio di un lauto assegno".

