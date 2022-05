A distanza di 15 anni, lo 'stile' della festa in mezzo ai propri tifosi tra i giocatori del Milan non pare essere cambiato. Dopo che nel 2007 Massimo Ambrosini finì nella bufera per essere stato inquadrato con in mano uno striscione a due aste con la scritta: "Lo Scudetto mettilo nel c...o", rivolto all'Inter mentre i rossoneri festeggiavano la vittoria in Champions League, si è verificato un brutto remake poco fa nel corso della parata per le vie di Milano dei neo campioni d'Italia. Che sul pullman scoperto che sta raggiungendo il Duomo hanno allegramente issato uno striscione con un contenuto identico, stavolta riferito alla Coppa Italia vinta dai nerazzurri. Verrà di nuovo fuori la scusa che Mike Maignan e Rade Krunic, i due responsabili, erano ignari della scritta?