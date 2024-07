Ennesima punzecchiatura social di Marco Materazzi a Zlatan Ibrahimovic. L'occasione è un post pubblicato dalla Lega Serie A per celebrare l'arrivo 15 anni fa all'Inter di Samuel Eto'o, in cui si vede il camerunese con i tre trofei del Triplete vinti nel glorioso 2010 per i colori nerazzurri. Proprio nella stagione in cui il Re Leone sostituì Ibra, che lasciò Milano per seguire il suo sogno personale di giocare nel Barcellona di Messi e Guardiola. "Ma che ne sa quell'altro", ha scritto Matrix su Instagram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!