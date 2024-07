L'Inter prova a correre ai ripari dopo aver perso Juab Cabal. Come riportato da Tuttosport, l'idea del club e di Oaktree resta quella di puntare su un nome futuribile e di prospettiva, sul modello di quanto fatto con Yann Bisseck, acquistato a 7 milioni e ora valutato il doppio. Il club non ha fretta e al momento sta vagliando due profili in particolare: Jakub Kiwior e Johan Vásquez.

Sul primo si aspetta che l'Arsenal apra al prestito con diritto di riscatto (il polacco ha un contratto fino al 2028, quindi l’opzione è fattibile), sul secondo si punta sul canale preferenziale aperto con il Genoa per l'affare Josep Martinez. Il messicano avrebbe costi simili a quelli di Cabal.

Non si scarta del tutto, comunque, l'idea di un usato sicuro come Ricardo Rodriguez, svincolato dal Torino e che accelererebbe un solo anno di contratto.

