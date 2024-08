Prima difficoltà stagionale per l'Inter che ieri contro il Pisa è stata salvata da Yann Bisseck. Il tedesco, con la rete in extremis, sottoscritta al 96esimo, ha evitato all’Inter il primo ko nell’estate 2024 e la prima sconfitta di Simone Inzaghi contro il fratello Pippo. Con Lautaro ancora lontano (rientrerà a breve) o orfana per la prima volta dal suo arrivo di Taremi dopo il risentimento muscolare al bicipite della coscia sinistra rimediato lo scorso mercoledì, la squadra campione d'Italia va ancora una volta in riserva di gol. "Certo, in futuro ci sarà la 'Thu-La', ma il solito dilemma che ha accompagnato le ultime stagioni dell’Inter rischia di riproporsi: cosa succederà se si farà male uno dei tre big?" si interroga Tuttosport.

"In fondo il passato insegna, visti gli infortuni che hanno tolto dai giochi nel corso delle ultime annate Sanchez, Correa, Lukaku e Arnautovic" e proprio l'austriaco, tornato ieri con pochi allenamenti nelle gambe e poca brillantezza e "i dubbi sul suo rendimento rimangono. E quindi cosa fare? Restare così, con quattro elementi e il punto di domanda su Arnautovic o cercare quella quinta punta che farebbe tanto comodo - e piacere - a Inzaghi? Di certo il quinto attaccante non potrà essere uno dei due scesi in campo dall’inizio ieri sera, Salcedo (destinato ad andare via) e Correa" si legge su TS. L’argentino ha deluso ancora una volta e "la sensazione è che sia lui per primo a non crederci più".

Al di là dei discorsi di mercato, "l’Inter ieri sera ha fatto un passo indietro rispetto alle prime uscite" e con la complicità dell'assenza di Asllani, rimasto in panchina precauzionalmente per un leggero affaticamento", già domani dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente, Inzaghi ha fatto alcuni esperimenti: "Barella da regista nel primo tempo; Bastoni da centrale dei tre come in nazionale nella ripresa. Entrambi rivedibili... Meglio Mkhitaryan alzato in attacco, ma sull’infinito armeno è difficile trovare parole negative".