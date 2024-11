Notizie di mercato da Tuttosport. Secondo il quotidiano, infatti, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Renato Marin, portiere della Roma e della Nazionale Under 19 azzurra, brasiliano ma con doppio passaporto.

Marin era ieri in panchina a Napoli con la prima squadra, nonostante sia soltanto un 2006. L'obiettivo dei bianconeri sarebbe prenderlo e farlo partire dalla Next Gen, ma il giocatore a giugno si libererà a parametro zero (sempre che la Roma non trovi un accordo che al momento non ha trovato per il rinnovo) e questo, oltre alle sue qualità, ha attirato le mire di altri club tra cui anche l'Inter. Dall'estero occhio al Liverpool e anche all'Olympique Marsiglia.

Tecnicamente, Marin ha qualità da portiere moderno: gioca talmente bene coi piedi da occuparsi spesso di punizioni e rigori e ha grande abilità nel palleggio.