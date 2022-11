12.16 - Ora è la volta del Milan...

12.15 - Terzo accoppiamento: Liverpool-Real Madrid!

12.14 - Sarà Club Bruges-Benfica.

12.14 - Ora è il momento del Club Bruges...

12.13 - Il Lipsia pesca il Manchester City!

12.12 - Si parte: la prima estratta è il Lipsia...

12.10 - Dopo le consuete spiegazioni del format, inizierà l'estrazione vera e propria. Sul palco Hamit Altintop, che sarà padrone di casa nella finalissima di Istanbul del 10 giugno 2023.

Giorno del sorteggio degli ottavi di Champions League oggi a Nyon. Tre le italiane protagoniste: Inter, Napoli e Milan. Le 'magnifiche sedici' saranno divise in due urne: la prima per le teste di serie che incroceranno le seconde arrivate nei gironi. Soliti paletti: non si possono incontrare squadre della stessa nazione né squadre provenienti dallo stesso gruppo. Le partite di andata si giocheranno il 14/15/21/22 febbraio, quelle di ritorno il 7/8/14/15 marzo.

Teste di serie:

Napoli (ITA)

Bayern Monaco (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Manchester City (ENG)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG)

Seconde dei gruppi:

Inter (ITA)

Milan (ITA)

Club Bruges (BEL)

Borussia Dortmund (GER)

Eintracht Francoforte (GER)

Lipsia (GER)

Liverpool (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA)