Non esiste una possibilità di scambio tra Davide Frattesi e Lorenzo Pellegrini. Ad assicurarlo è Sky Sport, che avvalora la tesi ricordando la differenza di valore del cartellino dei due centrocampisti nonostante entrambi, anche se per motivi differenti, non siano nel momento più felice della loro carriera: l'interista sperava di giocare di più nel suo secondo a Milano, il romanista non è in una situazione facile anche a livello ambientale.

L'Inter ha pagato Frattesi più di 30 milioni e trovare un club che a gennaio possa investire almeno quella cifra è complicato: serve la formula giusta, ma è necessario anche che i nerazzurri siano convinti dell'uscita del classe '99. Convinzione che non esiste. "Le parti stanno parlando attraverso procuratore e intermediari, ma nel mercato di gennaio non è semplice. La trattativa è complicata, ma la Roma ha l’idea di riportarlo nella Capitale", chiosa l'emittente.

