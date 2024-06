L'Inter sta lavorando per accelerare sulla pista portiere. Come evidenziano i colleghi di Sky Sport oggi c'è stato un primo incontro tra la dirigenza nerazzurra e quella del Genoa per Josep Martinez, che ha dato il via alla trattativa. I rossoblù chiedono 18 milioni per il cartellino dello spagnolo. Non è l'unico nome, visto che nella lista di Ausilio c'è anche il portiere del Villarreal Filip Jorgensen, oltre ai noti Bento e Okoye.