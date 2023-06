Sembrava un affare fatto, e invece Cesar Azpilicueta non sarà un giocatore dell'Inter. Sky Sport annuncia infatti che l'esperto difensore spagnolo non approderà in Italia. Il giocatore, uscito dal Chelsea, ha infatti preferito l'Atletico Madrid per questioni familiari e pertanto il club nerazzurro ha deciso di mollare questa pista.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!