Dopo PSG e Lipsia, anche Inter si fa sotto per il centrocampista Maghnes Akliouche (22 anni). Insomma, secondo L'Equipe non mancano i corteggiatori per il metodista transalpino. Il club nerazzurro avrebbe addirittura avanzato un'offerta stimata in 25 milioni di euro, bonus esclusi. Ma il Monaco non ha nemmeno voluto aprire una trattativa, essendo ben più alta la richiesta. Ma secondo l'Equipe il club monegasco vorrebbe tenere Akliouche, prolungandogli il contratto.