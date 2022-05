Lorenzo Insigne lascia Napoli. Oggi l'ultima partita in casa da capitano degli azzurri e Il Giornale oggi in edicola si sofferma a sul suo addio:"Il tiro a giro va in Canada, si sa da gennaio, al Toronto porta a casa tanta roba, si dice 11 netti più bonus, può arrivare a 15. Cosa ha fatto Lorenzo? Niente, chi ha parole amare verso di lui è solo più innamorato di altri. Si racconta che Beppe Marotta lo voleva all’Inter, e che si fosse messo di mezzo anche Mino Raiola a spingerlo all’estero, la soluzione più gradita a De Laurentiis. Poi la rottura di Paulo Dybala con la Juventus ha stravolto le cose. L’appunto che gli si può muovere è nel suo gioco, l’esigenza di costruire una squadra su di lui, in quel caso devi essere proprio un gigante".