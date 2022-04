Gioia irrefrenabile nella pancia dell'Allianz Stadium dopo l'1-0 alla Juventus che ha rilanciato l'Inter nella corsa scudetto. Un momento di felicità che ha coinvolto in prima persona anche Steven Zhang, sceso negli spogliatoi per complimentarsi con Inzaghi e i suoi ragazzi. Il presidente è stato messo in mezzo da Handanovic e tutti gli altri, tra strattoni e salti, insieme a Marotta, Antonello, Zanetti e Ausilio. E il numero uno nerazzurro è stato al gioco. "Il processo di occidentalizzazione del giovane di Nanchino, ma con studi negli Usa, è a buon punto ma non ancora completato - spiega la Gazzetta dello Sport -. Il dietro le quinte però fotografa la passione ormai viscerale del presidente più giovane della storia ad avere vinto uno scudetto. Basti pensare che, quando era costretto davanti alla tv in Cina, Zhang non vedeva gli ultimi 5’ di partita per non soffrire troppo".