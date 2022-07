Calciomercato, ma non solo. Ieri Steven Zhang ha partecipato a un rovente summit in sede per discutere dell'affare Bremer, ma poi in serata si è recato alla Pinetina per cenare assieme alla squadra. "Il presidente ha assistito alla seduta dei suoi giocatori, ha parlato a lungo con Simone Inzaghi come spesso gli capita, mentre la presenza a cena è assai meno consueta. Del resto, la giornata particolarmente tribolata sul mercato, meritava un intervento presidenziale, tranquillizzante, direttamente con squadra e staff", racconta la Gazzetta dello Sport. E vedremo se il tecnico nerazzurro sarà tranquillizzato anche con i fatti...