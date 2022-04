E adesso è poco il tempo per ricaricare le batterie e preparare la partita di Udine, che deve rappresentare la ripartenza immediata dopo l'incredibile scivolone di Bologna. Da monitorare la situazione di Handanovic e Bastoni , ma anche di Vidal visto che Calhanoglu sarà squalificato dopo il giallo di ieri. Il cileno - come riporta la Gazzetta dello Sport - non è al massimo dopo il brutto intervento di Theo Hernandez nel derby di coppa. La caviglia si è sgonfiata, l'ex Barça è tornato a lavorare sul campo, ma giocoforza non può essere al top.

"Capitolo Handanovic: il portiere ha saltato il match di Bologna per colpa di una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome. Ieri era in panchina per onore di firma, di fatto inutilizzabile. Oggi sarà valutato ad Appiano, ma va considerato in dubbio per Udine, il recupero è tutt’altro che scontato, anche se ovviamente si farà di tutto. Valutazioni anche per Bastoni: martedì si era allenato senza problemi ad Appiano nella rifinitura, ieri mattina ha accusato un fastidio muscolare, un affaticamento, per il quale è stato preferito non rischiare. Qui sembra esserci maggiore ottimismo, ma decisive saranno le prossime ore", si legge.

Acquista QUI i prodotti originali Inter