Inter-Empoli, la partita in cui si è fatto espellere sciaguratamente a fine primo tempo, è stata l'ultima da capitano nerazzurro di Milan Skriniar. Anche se alla fine lo slovacco dovesse restare a Milano, si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club ha deciso che da qui alla fine della stagione lo slovacco non indosserà mai più la fascia. Un ruolo gli era stato assegnato guardando al numero delle presenze, date le assenze per vari motivi di Handanovic, D’Ambrosio e Brozovic, tutti quasi sempre fuori quest’anno per motivazioni varie. Da adesso in poi, il difensore sarà depennato dalla lista e Lautaro, che aveva la fascia a Cremona, scalerà una posizione nella gerarchia.