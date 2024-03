Alexis Sanchez è pronto a prendersi una maglia da titolare questa sera contro il Genoa, ma spera anche nel rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il Niño Maravilla troverà spazio dal primo minuto al posto di Arnautovic, affiancando Lautaro: una chance che arriva dopo lo sprint nelle ultime prestazioni, come ricorda oggi La Gazzetta dello Sport toccando anche il tasto contrattuale.

"Il cileno ha cambiato completamente atteggiamento, i suoi ingressi in campo ora sono molto più produttivi ed è un passaggio che non è sfuggito a tecnico e società: così facendo, il rinnovo di contratto non è ipotesi campata per aria", assicura la rosea tra le sue pagine.

