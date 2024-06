Dopo quello di Barella, il prossimo rinnovo a essere ufficializzato potrebbe essere quello di Simone Inzaghi.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi andrà in scena un nuovo summit per discutere proprio del prolungamento del tecnico nerazzurro. È atteso in sede l'agente Tullio Tinti, alla sua seconda visita in breve tempo dopo quella di pochi giorni fa. Stando a quanto riferisce la rosea, comunque, difficilmente quello di oggi sarà un vertice risolutivo.

Nel frattempo, Inzaghi prepara l'avvio della prossima stagione. La data del possibile inizio del raduno estivo potrebbe essere quella del 13 luglio, proprio come lo scorso anno.

