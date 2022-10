"Quattro anni oggi. Per il regalo però bisogna mettersi comodi e aspettare le 20.30: non sarebbe una sorpresa, no, ma certamente Zhang apprezzerebbe. Perché quando il 26 ottobre 2018 fu eletto presidente, Steven era un imprenditore ambizioso ma non vincente, almeno nel mondo del calcio. Oggi ha uno scudetto e altri due trofei in bacheca, oltre a una porta sempre aperta nel calcio europeo. Stasera vorrebbe scartare la seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di Champions League: dentro una quindicina di milioni garantiti, tra premio Uefa, market pool e futuro incasso. Ma c’è (tanto) spazio anche per il prestigio di un ragazzo diventato uomo e di un cinese diventato ormai cittadino di Milano. Non è un modo di dire: è qui che Zhang ha scelto di vivere, tra Milano e la California, anche in futuro". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che ripercorre il percorso di Steven Zhang nel club nerazzurro. Ormai un milanese d'adozione, integrato perfettamente nel tessuto cittadino e non solo.